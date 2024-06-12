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BBC

بسبب هجوم حزب الله.. إسرائيل تطالب سكان الشمال بالبقاء قرب الملاجئ

11:32 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

حزب الله يستهدف اسرائليين

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(وكالات)

طالب المجلس الإقليمي لمنطقة مروم هليل في الجليل الأعلى، اليوم الأربعاء، سكان البلدات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة.

وجاء ذلك بعد تزايد الضربات الموجهة من قبل حزب الله اللبناني، ردًا على استهداف أحد قادته في ضربة إسرائيلية.

واستهدف حزب الله، عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية كمناطق الصناعات العسكرية والمراقبة بشكل مكثف منذ صباح ايلوم.


وقال حزب الله، إن الهجوم يأتي ردًا على استهداف القيادي طالب عبدالله في غارة جوية على مدينة جوبا جنوبي لبنان.

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