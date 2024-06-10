بلينكن يلتقي نتنياهو وسط استمرار مساعي وقف إطلاق النار في غزة



تل أبيب (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، في إطار الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يجرى بلينكن محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت لاحق.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي صباح غدا الثلاثاء بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

كان بلينكن قد استهل جولته الثامنة في الشرق الأوسط صباح اليوم الاثنين بزيارة القاهرة، واجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات.

وقبل مغادرته القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي، حث بلينكن، حكومات دول الشرق الأوسط على الضغط على حركة حماس لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة.

وتابع بلينكن إن دول المنطقة ودول العالم أيدت الخطة التي تتكون من ثلاث مراحل، "والطرف الوحيد الذي لم يوافق عليها هو حماس".

وأضاف بلينكن أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار "يفتح الطريق أمام أمن وهدوء وسلام أكثر استدامة في غزة، ولذلك من المهم أن نواصل العمل على خطط لليوم التالي.