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BBC

مصر وقطر وأمريكا: خطة بايدن تقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار

10:11 م السبت 01 يونيو 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا صحفيًا مشتركًا، بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وقالت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، "بصفتنا وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، ندعوحماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أمس الجمعة.

وأضاف البيان المشترك، أن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المتعددة، لافتًا إلى أن الصفقة من شأنها إنهاء المعاناة الطويلة لسكان غزة فورا وكذلك معاناة الأسرى الإسرائيليين وذويهم، ويعد الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء الأزمة.

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