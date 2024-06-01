زيلينسكي يصل إلى سنغافورة لحضور مؤتمر أمني وإجراء محادثات ثنائية

كييف- (د ب أ)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سنغافورة اليوم السبت في زيارة مفاجئة للمشاركة في حوار شانجريلا، وهو مؤتمر أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "تيليجرام" إنه سيشارك في المنتدى ويعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مثل رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية إشراك أصوات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر السلام القادم في سويسرا يومي 15 و16 يونيو.

وقال المنظمون إن زيلينسكي سيتحدث في منتدى " حوار شانجريلا " غدا الأحد.

ومن المقرر أن يشارك مئات الوزراء والقادة العسكريين وخبراء الدفاع من جميع أنحاء المنطقة في المؤتمر السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.

وأفادت وسائل إعلام سنغافورية بأن زيلينسكي يأمل أيضا في لقاء وزير الدفاع الصيني دونج جون على هامش المنتدى، بهدف ضمان مشاركة الصين في محادثات السلام السويسرية.

وكانت الصين مترددة في الالتزام بالقمة التي تعقد لمناقشة سبل السلام في أوكرانيا. ولم تتم دعوة روسيا، التي غزت جارتها في فبراير 2022.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في بكين أمس الجمعة إن الصين ترى فجوة بين أهداف المؤتمر وموقفها من الصراع.