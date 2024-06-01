السعودية تعلن دعم جهود إنهاء الحرب على غزة وتشيد بمقترح بايدن

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تدعم الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات إلى غزة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن دعم المملكة لجهود تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح وزير الخارجية السعودية لنظيره الأمريكي، أن المملكة أيضًا تدعم كافة الجهود التي تتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ووقف إطلاق النار، مشيدًا بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، داعما لجهود تنفيذه.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أجرى بلينكن اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وتركيا هاكان فيدان لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا بلينكن، خلال المحادثات الهاتفية مع نظرائه، إلى الضغط على حركة حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الإسرائيلية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن لوقف الحرب في قطاع غزة.