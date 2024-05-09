نتنياهو: إسرائيل ستقف وحدها لو أُجبرت على ذلك

(مصراوي)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة بتوقيف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلًا إن ‘إسرائيل ستقف وحدها في حال أُجبرت على الوقوف بمفردها.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلًا إن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الأمريكية في قتل آلاف المدنيين في غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إسرائيل أبدت انزعاجًا واضحًا من الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن، مشيرين إلى أن القرار تم اتخاذه بالمناقشة بين الجانبين.

