الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويحاصر ويجرف بمحيط منزل في دير الغصون بالضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بلدة دير الغصون شمال طولكرم شمالي الضفة الغربية، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وحاصرت القوات الإسرائيلية أحد المنازل ودفعت بتعزيزات إضافية، بينما جرت اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعناصر مسلحة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستهدفون منفذون لعملية عسكرية في نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر وطلبت عبر مكبرات الصوت بتسليم شبان أنفسهم، بينما قامت جرافات للاحتلال بتحطيم جدران المنزل، الذي يقطنه مدنيون بينهم أطفال.

ووثقت مقاطع فيديو عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة دير الغصون، كما وثقت أصوات رصاص الاشتباكات.