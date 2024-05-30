"تسنيم": إسرائيل بعثت برسائل لطهران لتجنب الرد الإيراني على هجوم السفارة

طهران - (ا ف ب)

قالت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل بعثت برسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها ستقدم تنازلات في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على سفارتها في سوريا.

وتصاعدت حدة التوتر بين العدوين اللدودين في أبريل الماضي، بعد استهداف تل أبيب لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وقتلت قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل الماضي، في واقعة غير مسبوقة.