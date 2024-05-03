جوتيريش: أشعر بالفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين بغزة

مصراوي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن صدمته إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام.

وقال جوتيريش في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وعلى أهمية الدور الذي يلعبونه في إعلام وتثقيف الجمهور.