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BBC

بلينكن والبرهان يبحثان ضرورة إنهاء النزاع في السودان وإيصال المساعدات

10:29 ص الأربعاء 29 مايو 2024

أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان ضرورة إنهاء النزاع الدائر في السودان بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان تمكين الوصول الإنساني بدون عوائق، بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر الخطوط، للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتطرق بلينكن أيضا إلى استئناف المفاوضات في إطار منبر جدة وضرورة حماية المدنيين والتخفيف من حدة الأعمال العدائية في الفاشر بشمال إقليم دارفور.

أنتوني بلينكن عبد الفتاح البرهان السودان
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