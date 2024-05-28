حزب الله يستهدف موقع "راميا" الإسرائيلي

بيروت- (د ب أ)

أعلن " حزب الله" اللبناني في بيان أن عناصره استهدفت صباح اليوم الثلاثاء، موقع "راميا" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة.

وقال " حزب الله" في بيان إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 0600 من صباح اليوم الثلاثاء ، هجوما ناريا مركزا، ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحققوا فيه إصابات مباشرة."‏

وأطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم، النار من رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي "اللبونة" و"العلام" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل أمس الاثنين، على محيط بلدتي "عيتا الشعب" و"رامية" في جنوب لبنان، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس الاثنين وحتى صباح اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة الى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل"، في جنوب لبنان، وصولا الى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري جنوباً.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏