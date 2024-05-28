كوريا الشمالية: إطلاق قمر صناعي للتجسس فشل بسبب انفجار الصاروخ في الجو

سول- (د ب أ)

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن محاولتها الأخيرة لإطلاق صاروخ جديد يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، انتهت بالفشل بسبب انفجار الصاروخ في الجو خلال المرحلة الأولى من الرحلة هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال نائب المدير العام للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية (ناتا)، إن الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي "مالليجيونج-1-1" انفجر بعد اطلاقه من قاعدة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وجاء الإطلاق بعد ساعات فقط من عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، قمة ثلاثية في سول أكدوا فيها مجددا التزامهم بتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مسؤول في وكالة (ناتا) القول، إن "الإطلاق فشل بسبب الانفجار الجوي للصاروخ الحامل للقمر الصناعي من النوع الجديد خلال المرحلة الأولى من الرحلة".

وقال المسؤول إن فحصا أوليا أجراه خبراء من اللجنة التحضيرية للإطلاق لكوريا الشمالية خلص إلى أن "الحادث" يُعزى إلى الموثوقية التشغيلية لمحرك جديد يعمل بنظام "الأكسجين السائل والبترول".

وبعد وقت قصير من الإطلاق، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الكوري الشمالي انتهى به الأمر إلى "قطع متعددة من الحطام" في إشارة إلى أن إطلاق القمر الصناعي حدث بشكل خاطئ.