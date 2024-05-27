ألمانيا: حكم العدل الدولية على إسرائيل ملزم ويتعين احترامه

كتبت- ندى محرم

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن حكم محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح بغزة، ملزم ويجب احترامه.

وأضافت بيربوك، أن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح.

ولفتت إلى أنه "لن يتم إطلاق سراح أي أسير إسرائيلي إذا اضطر المزيد من النازحين إلى الاحتماء في الخيام"، في إشارة إلى تدفقات النازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وأكدت لجنة الطوارئ أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان إلى التوجه إليها، موضحة أن المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.