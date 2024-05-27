إعلان

BBC

الأردن يصف الأحداث في غزة وقصف مخيم للنازحين بـ "جرائم إسرائيل البشعة"

10:52 ص الإثنين 27 مايو 2024

الأردن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار "جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح يوم أمس".

واستنكرت عمّان ما وصفتها بـ "الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وطالبت عمّان المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها.

الأردن غزة قصف مخيم للنازحين طوفان الأقصى جرائم إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟