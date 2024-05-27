الأردن يصف الأحداث في غزة وقصف مخيم للنازحين بـ "جرائم إسرائيل البشعة"

وكالات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار "جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح يوم أمس".

واستنكرت عمّان ما وصفتها بـ "الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وطالبت عمّان المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها.