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BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص حجم قواته شرقي رفح

01:23 م الأحد 26 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص حجم قواته شرقي رفح ويسحب لواء جفعاتي من منطقة العمليات، بعد قرار محكمة العدل الدولية فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وجاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح محكمة العدل الدولية معبر رفح طوفان الأقصى
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