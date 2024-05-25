مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لبحث الهدوء المستمر في غزة

وكالات

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستمر في غزة، في إطار المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا -في وقت سابق اليوم- إن المفاوضات ستستأنف خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الحرب يجتمع غدا الأحد لبحث مفاوضات صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن المسؤول، أن اجتماع مجلس الحرب غدا يأتي بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، مضيفا أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الأسرى.

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.