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فيديو| انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري من شاطئ غزة إلى أسدود

01:44 م السبت 25 مايو 2024

انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري من شاطئ غزة إ

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وكالات

قالت مصادر عبرية، انهار جزء من الرصيف الأمريكي البحري، من شاطيء غزة إلى أسدود، بحسب ما أوردته شبكة قدس الفلسطينية.

وحسب البحرية الأمريكية، فإنها تمكنت من استعادة جزء من الرصيف البحري المنهار بعدما وصل لشواطئ أسدود.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بناء الرصيف في نهاية شهر أبريل الماضي، ولكن بعد أسبوع من عمليات البناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أوقفت مؤقتًا أعمال تركيب رصيف عائم قبالة قطاع غزة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الرياح القوية والأمواج العاتية جعلت الوضع خطيرًا على الجنود الذين يعملون على استكمال بناء الرصيف العائم.

ويأتي بناء الرصيف البحري الأمريكي في إطار سلسلة من الإجراءات التي أعلن عنها المجتمع الدولي لتخفيف الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء والنظام الصحي على وشك الانهيار.

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