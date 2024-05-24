مسؤول روسي: مصرع الرئيس الإيراني يهدد بـ"تفاقم الوضع" في الشرق الأوسط

موسكو- (د ب أ)

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، بأن مصرع الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من مرافقيهما، قد يزيد من" تأجيج الوضع" المتوتر أصلا في الشرق الأوسط.

وقال بوليانسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الوضع في الشرق الأوسط الآن متوتر للغاية لدرجة أن أي شيء يمكن أن يؤثر عليه، وهذا يعتمد على كيفية استغلاله (الوضع) وما هي العواقب التي ستترتب على ذلك، دعونا أن لا نتسرع في الاستنتاجات أو التكهنات حتى يكمل أصدقاؤنا الإيرانيون تحقيقاتهم، وفي رأيي ،حتى الآن، جميع الأطراف تحاول التصرف بضبط نفس كاف".

وأضاف بوليانسكي أنه غير مستعد للحكم على إمكانية تورط دول أخرى في حادث تحطم الطائرة، مشيرًا إلى أن استخلاص النتائج بشأن ما حدث هو من اختصاص الحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في 19 مايو الجاري، شمال غربي البلاد .