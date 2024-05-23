"محور المقاومة" يجتمع في إيران على هامش جنازة رئيسي

طهران - (أ ف ب)

بحث قادة في فصائل "محور المقاومة" الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس خلال اجتماع الأربعاء في طهران على هامش تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس.

ويجمع "محور المقاومة" حلفاء إيران في الصراع ضد إسرائيل، ومن بينهم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون اليمنيون وفصائل شيعية عراقية.

والتقى قادة في هذه الفصائل بعد حضورهم مراسم تعزية الأربعاء في طهران في رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران.

وقال تلفزيون "أريب" الإيراني الرسمي "تم خلال هذا اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في غزة ودور محور المقاومة".

كذلك، ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله عن اللقاء وبثت صورا له.

وبحسب التلفزيون الإيراني "تم التأكيد على استمرار الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة فصائل محور المقاومة".

كمذلك، شارك في اللقاء المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي سبق أن استقبله المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وذكرت وكالة فارس أن ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي وفصائل عراقية حضروا أيضا.

ومنذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي قضى أيضا في حادث تحطم المروحية، من تنقلاته في المنطقة وخصوصا إلى لبنان وسوريا.