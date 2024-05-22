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الصحة الفلسطينية استشهاد 516 فلسطينيًا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

10:04 م الأربعاء 22 مايو 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من السابع من أكتوبر الماضي إلى 516 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابا وطفلا استشهدا مساء اليوم الأربعاء، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها منذ أمس إلى 10.

وأفاد مدير مستشفى الرازي فواز حماد لـ"وفا"، "باستشهاد الشاب سامي أمين أحمد القيسي، 18 عاما، من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، فيما أكدت وزارة الصحة استشهاد الطفل محمود فارس قريني، 16 عاما".

وأفادت الوزارة، بأن "العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 516 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط المخيم، وواد برقين.

وزارة الصحة الفلسطينية الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي
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