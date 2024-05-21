المقترح الجديد .. سوليفان يعرب عن خيبة أمله بعد لقاء نتنياهو

(مصراوي)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب عن خيبة أمله عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سوليفان، إن نتنياهو لا يمتلك خطة واضحة لإنهاء الحرب على غزة، وذلك بحسبما أفادت الهيئة العبرية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن سوليفان تقدم بصفقة جديدة لإسرائيل من أجل إنهاء الحرب في غزة ويتضمن المقترح التطبيع مع السعودية وتوفير دعما لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن نتنياهو لم يحدد موقفه من المقترح الأمريكي بالقبول أو الرفض.