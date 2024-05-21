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BBC

فشل قرار أممي قدمته روسيا ضد سباق التسلح في الفضاء

10:26 ص الثلاثاء 21 مايو 2024

روسيا

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نيويورك - (د ب أ)


أخفق قرار للأمم المتحدة قدمته روسيا ضد سباق التسلح في الفضاء في مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين.

وأيد مشروع القرار سبعة أعضاء، ورفضته سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، فيما امتنعت سويسرا عن التصويت.

ولم يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس المكون من 15 دولة.

وعلى خلفية القرار الأمريكي ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء، والذي فشل الشهر الماضي بسبب الفيتو الروسي، اتهم مندوب الولايات المتحدة روبرت وود موسكو بانتهاج تكتيكات مخادعة.

وثار جدل في الأمم المتحدة في هذا الشأن عقب تقارير أمريكية صدرت في شباط / فبراير عن طموحات روسيا النووية في الفضاء.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية بارزة إلى نتائج حول محاولة روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي والعالمي.

روسيا التسلح في الفضاء مجلس الأمن الدولي
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