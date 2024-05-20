أول تعليق من واشنطن على إعلان مدعي عام الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لدورهما في الحرب المستمرة على غزة بأنه "شائن"، وفق ما ورد في بيان للبيت الأبيض.

ونقل البيان عن بايدن قوله، إنه لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمام الجنائية الدولية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ترفض إعلان المدعي العام بشأن إسرائيل وحماس، موضحا أن مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس أمر مخز، معتبرا أن القرار قد يقوض جهود التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في تصريحات لـ CNN .

وقال خان، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، وبحق قياديين آخرين في "حماس" هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.