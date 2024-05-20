إعلان

BBC

أول تعليق من واشنطن على إعلان مدعي عام الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

08:01 م الإثنين 20 مايو 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لدورهما في الحرب المستمرة على غزة بأنه "شائن"، وفق ما ورد في بيان للبيت الأبيض.

ونقل البيان عن بايدن قوله، إنه لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمام الجنائية الدولية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ترفض إعلان المدعي العام بشأن إسرائيل وحماس، موضحا أن مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس أمر مخز، معتبرا أن القرار قد يقوض جهود التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في تصريحات لـ CNN .

وقال خان، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، وبحق قياديين آخرين في "حماس" هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

كريم خان اعتقال نتنياهو واشنطن جو بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما هي التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت وهنية والسنوار والضيف في الجنائية الدولية؟

إعلان

إعلان

* توصيات عاجلة من "النواب" عقب حوادث شركات النقل الذكي
* 4 قرارات من النيابة في واقعة دهس عباس أبوالحسن سيدتين بأكتوبر