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بوتين: الرئيس الإيراني رئيسي كان صديقًا حقيقيًا لروسيا

01:35 م الإثنين 20 مايو 2024

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة اليوم الاثنين عقب تأكد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية أمس الأحد إن رئيسي كان "صديقًا حقيقيًا" لروسيا ويحظى بالإعجاب في الداخل والخارج.

وأضاف بوتين في رسالة تعزيه للمرشد الأعلى المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي، نشرها الكرملين إن رئيسي "كان يحظى بالاحترام الكبير من جانب مواطنيه ويتمتع بمكانة كبيرة في الخارج".

وأضاف "وكصديق حقيقي لروسيا، قدم اسهاما شخصيا عظيما لتطوير العلاقات الجيدة بين الدولتين، كما بذل جهودا لتعزيز العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية".

وقال بوتين في رسالته إنه سوف يتذكر دائما باعتزاز رئيسي" الرائع".

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