"صور- فيديو".. مشاهد لفرق الإنقاذ أثناء البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، مشاهد من موقع البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث نشرت الوكالة الرسمية صورًا وفيديوهات لعمال وفرق الإنقاذ في المنطقة القريبة من مكان سقوط الطائرة أثناء محاولة العثور عليها، في ظل الظروف الصعبة المحيطة.

وسقطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إحدى منطقة ديزمار بين ورزغان وجولفا، بمحافظة أذربيجان الشرقية، ديزمان إحدى المناطق الجبلية والتي تحتوي على غابات، كونها تقع في منطقة محمية مقاطعات خودافارين وورزغان وجولفا، شمال محافظة أذربيجان الشرقية.

تم إدراجها كمنطقة محمية في عام 2013، وترتبط بمحميات كياماكي في الغرب وأرسباران في الشرق، وتضم هذه المنطقة مجمع نحاس سونجون الذي يُعد القطب النحاسي الثاني للبلاد، ويقع في منطقة جبلية، يبلغ متوسط ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، وتشتهر بشتاء بارد ومتجمّد وصيف معتدل، مع ضبابية معظم أيام السنة، حسب موقع "انتخاب" الإيراني.

وحتى اللحظة وفقا للجهات الرسمية الإيرانية فلم يتم الوصول إلى موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما دفع بعض المسؤولين للخروج والحديث عن أن حياة "رئيس" ومرافقيه على الطائرة أصبحت في وضع خطر.

حسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإنه من الصعب البحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه مع دخول كتلة هواء شديدة البرودة إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، وهي منطقة في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات ديزمار في مدينة قرزغان على الحدود الإيرانية الأذربيجانية.

قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي، إنهم تلقوا إشارة من أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم على متن مروحية الرئيس بعد تحطمها.

ويعمل رجال الإنقاذ لساعات في ظروف صعبة ويعتقد الآن أنهم يقتربون من موقع التحطم.

وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصير الركاب الذين كانوا على متنها، ومن بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الله.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لـ "هبوط عنيف".

كان "رئيسي" عائدا من زيارة رسمية إلى محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية. وقال التلفزيون الرسمي إن الحادث وقع بالقرب من مدينة جلفة الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلا) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين وحراس شخصيين آخرين سافروا رفقة الرئيس الإيراني وكانوا معه على متن الطائرة التي تحطمت والتي لم يصلوا إليها حتى اللحظة.

Efforts to find the president's helicopter are getting more complicated as the weather starts to get colder at night, authorities are telling state-run media. pic.twitter.com/dSWHm5HZRm