الخارجية الأمريكية: المقترح المطروح يلبي كثيرا من مطالب حماس وإسرائيل قدمت تنازلات

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك مقترح مطروح على الطاولة يلبي كثيرا من مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرة إلى أن إسرائيل قدمت العديد من التنازلات.

وأضافت الخارجية، أن واشنطن لا تؤيد عملية كبيرة برفح، موضحة أن هناك طرق أفضل لمعالجة التهديد الذي لا تزال تشكله حماس.

وتابعت الخارجية، أن المقترح المطروح على الطاولة يحقق وقفا فوريا لإطلاق النار، وهذا ما تحاول واشنطن تحقيقه، مشيرة إلى أن الهجمات على شحنات المساعدات غير مقبولة، ويتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنعها.

وأكملت، أنه على إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة من هاجم قوافل المساعدات إلى غزة، موضحة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.