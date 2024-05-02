إعلان

BBC

المستشار الألماني يبحث مع نتنياهو جهود وقف إطلاق النار بغزة

04:28 م الخميس 02 مايو 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب ا)


تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جهود الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشن اليوم الخميس إن شولتس ونتنياهو تحدثا بشأن تحسين إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة. ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي إطار جهود الوساطة في القاهرة، تم عرض مقترح على حركة حماس، التي أسرت 250 شخصا من إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى وما زالت حماس لم تقدم ردها على المقترح.

أولاف شولتس المستشار الألماني برلين غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أطباء بلا حدود: إسرائيل تمنع وتؤخر دخول الإمدادات الطبية إلى غزة

إعلان

إعلان