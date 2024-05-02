المستشار الألماني يبحث مع نتنياهو جهود وقف إطلاق النار بغزة

برلين - (د ب ا)



تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جهود الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشن اليوم الخميس إن شولتس ونتنياهو تحدثا بشأن تحسين إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة. ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي إطار جهود الوساطة في القاهرة، تم عرض مقترح على حركة حماس، التي أسرت 250 شخصا من إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى وما زالت حماس لم تقدم ردها على المقترح.