الدفاع التركية تطالب إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الفوري

(مصراوي)

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه يجب على إسرائيل تنفيذ القرار الأممي الأخير بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كما طالبت وزارة الدفاع، بالتزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية التي طلبتها محكمة العدل.

وشددت وزارة الدفاع، على حاجة قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين "المحرومين من حقوقهم الأساسية".

واتخذت أنقرة، عدد من الإجراءات ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة منها رفض حظر على تصدير عدد كبير من المنتجات كان يتم تصديرها إلى إسرائيل.