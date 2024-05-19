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تركيا: فعّلنا الخطوات اللازمة لتأمين الدعم لعمليات البحث والإنقاذ للرئيس الإيراني

08:54 م الأحد 19 مايو 2024

وزارة الخارجية التركية

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قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الأحد، إن أنقرة تتابع بحزن التطورات المتعلقة بحادث المروحية في إيران وتأمل أن يكون الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولون الآخرون بخير.

وأكدت البيان، أن تركيا قامت بتفعيل الخطوات اللازمة لتأمين كافة أنواع الدعم لعمليات البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية إيرانية، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

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