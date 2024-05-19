المملكة المتحدة تسعى لإيجاد المزيد من الطائرات للاحتفال بالذكرى الـ 80 لـ"يوم الإنزال"

لندن - (د ب أ)

يسعى مسؤولو الدفاع لتأمين المزيد من الطائرات، من أجل المشاركة في عملية إنزال بالمظلات، بمناسبة الذكرى الثمانين لـ "دي- داي" (أو يوم الإنزال)، حيث أدت الأزمات القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى إرهاق أسطول النقل التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الاحد، بأنه كان من المتوقع أن يقفز مئات المظليين إلى "نورماندي"، لتكريم ما قام به أسلافهم في الحرب العالمية الثانية، ولكن تم تقليص الخطط بسبب نقص الطائرات.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، أنه لم يتبق سوى طائرة واحدة لاستخدامها من جانب "فوج المظليين"، إلا أن مصادر الدفاع تأمل في توفير طائرة واحدة أخرى على الأقل.

ومن جانبه، أمر وزير الدفاع جرانت شابس، بإجراء مراجعة عاجلة.

ومن المقرر أن يقفز المظليون من "فريق لواء الهجوم الجوي الـ 16 القتالي"، من طائرة من طراز "آر إيه إف – إيه 400 إم"، كما سيقفز فريق "الشياطين الحمر الاستعراضي" التابع لفوج المظليين في الجيش البريطاني، إلى نورماندي أيضا.