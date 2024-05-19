الدفاع المدني بغزة: خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

(مصراوي)

صرحت هيئة الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 300 منزل في مخيم جباليا منذ بداية عمليته العسكرية في المنطقة.

وقالت هيئة الدفاع المدني، إن قوات الاحتلال تطلق القذائف تجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا ضمن عمليتها العسكرية.

وأفادت هيئة الدفاع المدني، أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته المتكررة للمستشفى.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم انتشال جثامين مئات الشهداء منذ بدء قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في جباليا، مشيرة إلى تواجد عدد كبير تحت الأنقاض.

وتستمر المعارك والاشتباكات في شمال قطاع غزة في ظل صدور تقارير عن إعادة حركة حماس تنظيم صفوفها ومقاتليها شمال القطاع.

