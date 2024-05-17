كيربي: وصول مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

مصراوي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وصول شحنات من المساعدات عبر الممر البحري إلى غزة.

وأضاف كيربي، أن أكثر من 360 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، موضحا أن هذا ليس كافيا ونعمل مع الإسرائيليين على ذلك.

وأكمل منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان سيسافر إلى إسرائيل الأحد وسيلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتابع كيربي، أن مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص، وسيتم نقلها إلى الرصيف قبالة قطاع غزة، قائلا "علمنا للتو أن الأمم المتحدة تتسلم المساعدات التي وصلت إلى غزة وتتولى توزيعها".

وأوضح كيربي، أن لإسرائيل الحق في تعقب حماس حتى في رفح ويجب أن يكون ذلك بدقة وليس بشكل متهور وعشوائي.