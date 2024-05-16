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انفجار مدفع في جنود الاحتلال أثناء إطلاقهم القذائف تجاه غزة

06:33 م الخميس 16 مايو 2024

انفجار مدفع في جنود الاحتلال أثناء إطلاقهم القذائف

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع حادث عملياتي أدى لانفجار الذخيرة بعدد من قواته المتمركزة في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحادث وقع على مقربة من كيبوتس مفلاسيم في سديروت أثناء إطلاق الجنود عدد من القذائف المدفعية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي تلاه انفجار المدفع بهم.

وصرح جيش الاحتلال عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا وحي الزيتون مع كتائب المقاومة الفلسطينية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم جباليا انفجار مدفع في جنود الاحتلال
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