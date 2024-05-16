"تزوجني دون صداق".. حملة جديدة تصل المغرب

(مصراوي)

انتشرت حملة جديدة داخل المغرب خلال الآونة الأخيرة تحمل اسم "الزواج بدون صداق" حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتيات يحملن لافتات كُتب عليها "الزواج دون صداق".

وتهدف الحملة التي انتشرت في عدد من الدول من لبنان وتونس وآخرها المغرب، على تشجيع الشباب على الزواج دون الاضطرار إلى دفع صداق.

وبعد تداول الصور والمنشورات بشكل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي داخل المغرب على أن الفتيات صاحبة الصور مغربيات الجنسية، لكن الصور في الحقيقة تعود لحملة سابقة تحمل نفس الاسم لكن داخل تونس حيث بدأت الحملة قبل سنوات.

وفي الوقت الذي لم يتم تحديد المدينة التي انطلقت فيها الحملة المذكورة داخل المغرب، لاقت الحملة تفاعلًا واسعًا تحديدًا على الجانب الساخر مع وصف البعض لها على أنها تشجيعًا على الزواج "المجاني".