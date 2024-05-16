بوتين: الحل العادل للقضية الفلسطينية يكتسب أهمية خاصة

(مصراوي)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم تقديم دعم فعال للجهود السياسية التي يبذلها الشركاء العرب لحل التناقضات في الشرق الأوسط.

وأكد بوتين، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكتسب أهمية خاصة على خلفية التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط.

واجتمع بوتين اليوم بنظيره الصيني شين جين بينج في زيارة إلى بكين هي الأولى منذ إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا.

ووصل بوتين أمس الأربعاء إلى الصين في زيارة تستمر لمدة يومين لبحث العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو.