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الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش

11:13 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الجيش الأردني

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وكالات

قال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني مساء اليوم الخميس، إن "مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم، في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف بمحافظة جرش شمالي المملكة بعد دخولها المجال الجوي الأردني".

وبين المصدر حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية أنه "لم تقع أية إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها"، موضحا أنه "جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".

وأشار الجيش الأردني إلى "توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها، لما قد تشكله من خطورة عليهم وإبلاغ الجهات المعنية على الفور".

الجيش الأردني مسيرة المجال الجوي الأردني مسيرة مجهولة المصدر جرش
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