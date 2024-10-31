مكتب خامنئي: الرد على إسرائيل سيكون قاسيا ومدمرا

وكالات

توعدت إيران برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الفائت على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.

وقال مدير مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي محمد محمدي كلبيكاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" للأنباء: إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا قاسيا".

ومن جانبه، نشر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن معلومات استخباراتية إسرائيلية، أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس، فإن تنفيذ الهجوم من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدلاً من الأراضي الإيرانية، قد يكون استراتيجية تهدف إلى تجنب هجوم إسرائيلي آخر على أهداف استراتيجية داخل إيران.

تشير التقارير إلى أن الهجوم المتوقع سيتم بواسطة عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران كانت خطأ، مشيرًا إلى أن رد إيران سيكون "مختلفًا عن أي سيناريو" قد تتوقعه إسرائيل.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من التصعيد المستمر في التوترات الإسرائيلية الإيرانية، حيث تظل الأوضاع في العراق وإيران محور اهتمام كبير في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "نهائي ومؤلم"، ومن المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تشير التصريحات إلى خروج عن محاولات إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علانية بضرب أهداف إيرانية، حسب الشبكة الأمريكية.