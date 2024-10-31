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تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها

11:09 م الخميس 31 أكتوبر 2024

ميناء الإسكندرية

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كتب- محمد نصار:

نفت وزارة النقل، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية.

وأكدت الوزارة، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، مشيرة إلى أنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى وأن السفينة تقدمت بطلب رسمى للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.

وأهابت وزارة النقل الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة النقل الحكومة المصرية السفن الألمانية ميناء الإسكندرية KATHRIN
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