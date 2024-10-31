وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين

القاهرة- مصراوي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين في كمبالا يوم 31 أكتوبر. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وأوغندا، مع التركيز على زيادة التجارة البينية واستغلال مزايا اتفاقية الكوميسا لتعزيز حجم السلع المتبادلة.

وأكد عبد العاطي على استعداد الشركات المصرية لتوجيه صادراتها إلى السوق الأوغندي في مجالات مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، والكيماويات، بالإضافة إلى مواد البناء والصناعات الطبية. كما دعا إلى تكثيف الزيارات المتبادلة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وأوضح عبد العاطي أن هناك 25 شركة مصرية تعمل في أوغندا بإجمالي استثمارات تزيد عن 90 مليون دولار، مشيرًا إلى أهمية نجاح هذه الشركات كنموذج للتكامل الصناعي. وتناول أيضًا آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، مشددًا على دورها في دعم الصادرات المصرية.

دعا الوزير المستثمرين الأوغنديين لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار المصري، حيث شهدت البلاد العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار.

كما اقترح عبد العاطي تشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي مشترك لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي.