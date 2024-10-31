50 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

شهد اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي إطلالات مبهرة وجريئة لعدد من النجمات، حيث أذهلن الجمهور بتصميماتهن الفريدة التي جمعت بين الأناقة والجرأة.

ونستعرض لكم أجرأ إطلالة في ثامن أيام مهرجان الجونة:

أسماء جلال

تألقت الفنان أسماء جلال، على السجادة الحمراء، في فعاليات أيام مهرجان الجونة بدورته السابعة، وظهرت مرتدية شورت باللون البيج وبدت في قمة الأناقة، أثناء حضورها مؤتمرًا صحفيًا لفيلم "الفستان الأبيض".

لينا صوفيا

خطفت الفنانة الشابة لينا صوفيا الأنظار، بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان من المعدن، خلال مشاركتها في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي.

رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث ظهور لها، من مشاركتها في اليوم الثامن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جرئية، مرتدية بنطال باللون الأبيض، وتوب مكشوف البطن.

تارا عبود

خطفت الفنانة الشابة تارا عبود، الأضواء بإطلالة ساحرة، عقب ظهورها على السجادة الحمراء، من مشاركتها في اليوم الثامن بمهرجان الجونة السينمائي.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

اقرأ أيضا..

"كنت تكره سيرة الموت".. أول تعليق من طليقة الفنان مصطفى فهمي بعد رحيله

جريء ومكشوف.. بسنت شوقي بفستان لامع بمبلغ صادم في مهرجان الجونة