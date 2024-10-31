مهرجان الجونة

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50 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

08:16 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة الأردنية تارا عماد
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور من مهرجان الجونة (11)_21رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
  • عرض 50 صورة
    لينا صوفيا ترتدي فستان من المعدن
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

شهد اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي إطلالات مبهرة وجريئة لعدد من النجمات، حيث أذهلن الجمهور بتصميماتهن الفريدة التي جمعت بين الأناقة والجرأة.

ونستعرض لكم أجرأ إطلالة في ثامن أيام مهرجان الجونة:

أسماء جلال

تألقت الفنان أسماء جلال، على السجادة الحمراء، في فعاليات أيام مهرجان الجونة بدورته السابعة، وظهرت مرتدية شورت باللون البيج وبدت في قمة الأناقة، أثناء حضورها مؤتمرًا صحفيًا لفيلم "الفستان الأبيض".

لينا صوفيا

خطفت الفنانة الشابة لينا صوفيا الأنظار، بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان من المعدن، خلال مشاركتها في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي.

رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث ظهور لها، من مشاركتها في اليوم الثامن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جرئية، مرتدية بنطال باللون الأبيض، وتوب مكشوف البطن.

تارا عبود

خطفت الفنانة الشابة تارا عبود، الأضواء بإطلالة ساحرة، عقب ظهورها على السجادة الحمراء، من مشاركتها في اليوم الثامن بمهرجان الجونة السينمائي.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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