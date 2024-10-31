مهرجان الجونة

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أروى جودة تعلق على رقصها مع يسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي

11:33 م الخميس 31 أكتوبر 2024

اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائ

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كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة آروى جودة عن سعادتها بالرقص مع المخرج يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت أروى مقطع فيديو وهي ترقص مع يسري نصر الله، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أبرز الأحداث المفضلة لدي لهذه الليلة".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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آروى جودة مهرجان الجونة السينمائي انستجرام آروى جودة المخرج يسري نصر الله
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