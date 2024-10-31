أروى جودة تعلق على رقصها مع يسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة آروى جودة عن سعادتها بالرقص مع المخرج يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت أروى مقطع فيديو وهي ترقص مع يسري نصر الله، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أبرز الأحداث المفضلة لدي لهذه الليلة".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arwa Gouda‎‏ (@‏‎arwagouda‎‏)‎‏

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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