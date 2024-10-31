فستان من المعدن.. لينا صوفيا تتألق بإطلالة جريئة في ثامن أيام بمهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

فاجأت الفنانة الشابة لينا صوفيا، عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، من ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة وغير متوقعة.

وظهرت لينا مرتدية فستان سيلفر من المعدن، في إطلالة مميزة وجذابة.

وشاركت لينا صوفياـ، في مسلسل كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وأقيم اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، ثامن أيام الدورة السابعة.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

وشاركت لينا صوفيا، في مسلسل كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.