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القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

10:11 م الخميس 31 أكتوبر 2024

شعار القوات المسلحة المصرية

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كتب- محمد سامي:

نفت القوات المسلحة المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه، من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية، جملة وتفصيلاً.

وبحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري، أكدت القوات المسلحة أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

وأهابت القوات المسلحة بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مؤكدة أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.

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