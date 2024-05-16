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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

01:02 م الخميس 16 مايو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، ومعتقلون سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية.

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال نفذ عمليات اقتحام واسعة لمحلات الصرافة في المحافظات كافة، ونفذ تحقيقا ميدانيا لمجموعة من الموظفين فيها بينهم فتاة، فيما اعتقل آخرين".

ووفق البيان، "بلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 8755، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كأسرى".

قوات الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية فلسطين
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