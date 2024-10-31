خامنئي يعطي الضوء الأخضر.. إيران تستعد لهجوم غير مسبوق على إسرائيل

القاهرة- مصراوي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامر للقوات المسلحة في بلاده بالاستعداد لمهاجمة إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية يوم السبت الماضي.

وفقًا للمسؤولين الذين تم الاستشهاد بهم في التقرير، قرر خامنئي اتخاذ هذا القرار بعد أن حصل على معلومات مفصلة حول الهجوم الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بصناعة الصواريخ الإيرانية.

يُعتقد أن خامنئي يعتبر "حجم الهجوم الإسرائيلي والضرر وعدد القتلى" أمورًا تستدعي ردًا من النظام الإيراني. موضحا أنه إذا لم يتم الرد، فإن ذلك قد يؤدي إلى "الهزيمة".

وبدأت القوات العسكرية الإيرانية بالفعل في إعداد قائمة بالأهداف المستهدفة في إسرائيل، مع التركيز على الأهداف العسكرية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء.

في المقابل، تستعد إسرائيل لمواجهة أي ردود فعل محتملة من النظام الإيراني. وعلى الرغم من الرسائل المتضاربة التي نقلها كبار مسؤولي النظام الإيراني، إلا أن هناك توقعات بأن ردًا ما سيصل في نهاية المطاف، وفي هذا السياق، لا توجد حتى الآن معلومات ملموسة حول أي هجوم وشيك، حسبما أعلنت القناة الـ13 العبرية في تقرير لها.

وأرسلت إدارة بايدن رسالة قوية إلى طهران، مفادها أن أي هجوم إيراني على إسرائيل في الأيام المقبلة سيتم تفسيره في واشنطن على أنه تدخل مباشر في الانتخابات. يهدف الرئيس بايدن إلى توضيح للإيرانيين أنه سيكون هناك ثمن باهظ لمثل هذه الأعمال العدائية قبل الانتخابات.

في هذه الأثناء، هناك نقاشات جادة داخل طهران حول كيفية الرد. يريد المسؤولون الحفاظ على قدرتهم على الردع، لكنهم أيضًا يخشون من أن يؤدي أي رد إلى هجوم إسرائيلي آخر أكثر قوة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في الهجوم الأخير.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن إيران اتخذت بالفعل قرارًا بالرد "بطريقة حاسمة ومؤلمة" على الهجوم الإسرائيلي، حيث يُتوقع أن يتم ذلك قبل الانتخابات الأمريكية.

وأكد مصدر إيراني للشبكة أن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدوان النظام الصهيوني سيكون مؤلمًا"، مشيرًا إلى أن الهجوم قد يحدث قبل يوم أو يومين من الانتخابات.

على خلفية هذه التوترات، أطلق رئيس الأركان الإسرائيلي، هارزي هاليفي، تهديدًا مباشرًا لنظام آية الله. وخلال زيارته لقاعدة رامون الجوية، حذر من أنه إذا أطلقت إيران وابلًا آخر من الصواريخ على إسرائيل، فستكون هناك تدابير قوية للرد قد تشمل "قدرات لم نستخدمها هذه المرة".

نشر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن معلومات استخباراتية إسرائيلية، أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس، فإن تنفيذ الهجوم من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدلاً من الأراضي الإيرانية، قد يكون استراتيجية تهدف إلى تجنب هجوم إسرائيلي آخر على أهداف استراتيجية داخل إيران.

تشير التقارير إلى أن الهجوم المتوقع سيتم بواسطة عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران كانت خطأ، مشيرًا إلى أن رد إيران سيكون "مختلفًا عن أي سيناريو" قد تتوقعه إسرائيل.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من التصعيد المستمر في التوترات الإسرائيلية الإيرانية، حيث تظل الأوضاع في العراق وإيران محور اهتمام كبير في المنطقة.