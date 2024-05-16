بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادًا للقاء الرئيس الصيني

بكين/موسكو - (د ب أ)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أنه من المقرر أن يجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل إجراء مباحثات موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين.

ووصل الرئيس الروسي، أمس الأربعاء إلى العاصمة الصينية في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية.