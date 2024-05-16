إعلان

BBC

بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادًا للقاء الرئيس الصيني

10:44 ص الخميس 16 مايو 2024

بوتين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بكين/موسكو - (د ب أ)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أنه من المقرر أن يجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل إجراء مباحثات موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين.

ووصل الرئيس الروسي، أمس الأربعاء إلى العاصمة الصينية في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية.

بوتين الرئيس الصيني بكين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألمانيا.. مداهمة مجموعة بزُعم دعمها لحماس

إعلان

إعلان

* في 8 بنوك.. انخفاض كبير في سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم