"وحشي ومتهور".. رئيسة سلوفاكيا تدين الاعتداء على رئيس حكومته

وكالات

أعربت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.