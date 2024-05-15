"وحشي ومتهور".. رئيسة سلوفاكيا تدين الاعتداء على رئيس حكومته

وكالات

أعربت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

وكتبت تشابوتوفا عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "صدمت تماما بسبب الهجوم الوحشي والمتهور على رئيس الوزراء روبرت فيكو، وأنا أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وتابعت" أتمنى له قدرًا كبيرًا من الثبات في هذا الوقت العصيب والتعافي السريع. أتعاطف أيضا مع عائلته والمقربين له".