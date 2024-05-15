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BBC

"وحشي ومتهور".. رئيسة سلوفاكيا تدين الاعتداء على رئيس حكومته

05:57 م الأربعاء 15 مايو 2024

زوزانا تشابوتوفا

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وكالات

أعربت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو.

وكتبت تشابوتوفا عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "صدمت تماما بسبب الهجوم الوحشي والمتهور على رئيس الوزراء روبرت فيكو، وأنا أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وتابعت" أتمنى له قدرًا كبيرًا من الثبات في هذا الوقت العصيب والتعافي السريع. أتعاطف أيضا مع عائلته والمقربين له".

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