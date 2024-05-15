الرئيس التركي: إسرائيل ستهاجم الأناضول يومًا ما

(مصراوي)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالتخطيط لمهاجمة الأناضول في يوم ما، قائلًا إن الجيش الإسرائيلي لا يهاجم قطاع غزة فقط.

ووصف أردوغان، حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ "خط الدفاع" أمام تركيا في ظل المخططات الإسرائيلية لتوسيع الهجوم إلى أبعد من قطاع غزة.

وأضاف أردوغان، أنه يوجد عدد كبير من الانتقادات في الداخل والخارج، بسبب وقوف تركيا إلى جانب حركة حماس.

وقال أردوغان، إن ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، لم يفعله هتلر في اليهود خلال المحرقة النازية.

وأكد أردوغان، على بذل تركيا جهدًا واسعًا من أجل محاسبة المسؤولين عن المذابح الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلًا إنه عاجلًا أم آجلًا سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم.

وأفاد الرئيس التركي، أنه سيواصل الدفاع عن حقوق "الفلسطينيين والسوريين والسودانيين وكل المظلومين في كل مكان" حسب تعبيره.