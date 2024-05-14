وزير الدفاع الألماني: توسيع نطاق الدفاع الجوي في أوروبا مهمة رئيسية مُلحّة



برلين ( د ب أ )

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده بأن توسيع نطاق الدفاع الجوي المشترك بين الحلفاء والشركاء في أوروبا، يعد مهمة رئيسية ملحة.

جاء ذلك في نص خطاب يعتزم بيستوريوس إلقاءه مساء اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مؤتمر خبراء في برلين يستغرق يومين. ونُشِر نص الخطاب بشكل مسبق.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "من وجهة نظري، فإن الحاجة إلى امتلاك دفاع جوي موثوق وقوي لم تكن في أي وقت مضى أكثر أهمية مما هي عليه الآن".

وأضاف أن الدفاع الجوي يعد عنصرًا مهمًا في الردع والدفاع مشيرا إلى أنه في السنوات القادمة، سيتم التركيز على امتلاك القدرات اللازمة في الوقت والمكان المناسبين.

وذكر بيستوريوس أن 21 دولة انضمت إلى المبادرة الألمانية لنظام الدفاع الجوي الأوروبي "مبادرة درع السماء الأوروبي" والتي تهدف إلى أن تساعد في سد الثغرات في مظلة حماية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالتالي الاستجابة للوضع الأمني المتغير.

ويتضمن المشروع أيضًا عملية شراء النظام الإسرائيلي بعيد المدى "آرو 3" التي أبرمتها ألمانيا مع إسرائيل.

يذكر أن أوروبا تعاني في الوقت الحالي نقصا في وسائل الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية التي تصل إلى ارتفاعات كبيرة في مسارها، وكذلك في وسائل مكافحة الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وأشار بيستوريوس إلى الصعوبات التي تواجه أوكرانيا في التصدي للغارات الروسية ومنع المزيد من المعاناة للسكان في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ورأى بيستوريوس أن أهمية هذه الأنظمة الدفاعية أصبحت واضحة مرة أخرى في إسرائيل عندما تمكنت في الشهر الماضي من اعتراض أكثر من 300 مسيرة وصاروخ أطلقتها إيران.

ويستمر اجتماع خبراء الدفاع الجوي " لندوة الدولية للدفاع الجوي الاستراتيجي" في برلين حتى غد الأربعاء.