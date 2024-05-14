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BBC

الأونروا: نحو 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح

10:32 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

الأونروا

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نحو 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح منذ السادس من الشهر الحالي.

وأضافت الأونروا أن سكان رفح يواجهون الإرهاق المستمر والجوع والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن العائلات في رفح انتقلت صباح اليوم إلى أقصى الغرب قدر الإمكان ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط.

وأوضحت أن المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح، مشيرة إلى أنه يصعب تصديق أن هناك أكثر من مليون شخص لجأوا إلى داخل رفح منذ أسبوع.

الأونروا الأمم المتحدة رفح فلسطين
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